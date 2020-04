Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 2 εκατομμύρια τα κρούσματα παγκοσμίως

Στις ΗΠΑ ο πιο βαρύς απολογισμός θυμάτων στον κόσμο. Ακολουθούν Ισπανία και Ιταλία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Κατά τα στοιχεία που αναρτά αυτή η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφθανε τα 2.019.320 ενώ οι θάνατοι ανέρχονταν σε 119.483 ως τις 20:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας).

Πάντα κατά τη βάση δεδομένων του Τζονς Χόπκινς, στις ΗΠΑ καταγράφονται 682.619 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, τα περισσότερα στον κόσμο, και 23.529 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, ο πιο βαρύς απολογισμός θυμάτων στον κόσμο. Στην Ισπανία καταγράφονται 170.099 κρούσματα και 17.756 θάνατοι, ενώ στην Ιταλία 159.516 κρούσματα και 20.465 θάνατοι. Στις άλλες χώρες όπου τα κρούσματα μόλυνσης από την πανδημία έχουν πλέον ξεπεράσει τα 100.000 συμπεριλαμβάνονται η Γαλλία καθώς και η Γερμανία.