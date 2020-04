Κόσμος

“Θερίζει” στις ΗΠΑ ο κορονοϊός

Ξεπέρασε τους 23.500 το σύνολο των νεκρών αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στην χώρα. Σοκάρουν οι αριθμοί σε νεκρούς και κρούσματα.​

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν ως το βράδυ χθες Δευτέρα 1.509 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, αριθμός σχεδόν ίσιος με εκείνον που καταγραφόταν την προηγουμένη, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο νεότερος ημερήσιος απολογισμός αυξάνει σε 23.529 το σύνολο των νεκρών αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της ασθένειας COVID-19.

Στη χώρα επιβεβαιώνεται εξάλλου ότι πάνω από 550.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Χθες Δευτέρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, ξεπεράστηκε το συμβολικό όριο των 10.000 νεκρών εξαιτίας της πανδημίας. Ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο εκτίμησε πάντως ότι «το χειρότερο» στάδιο της κρίσης έχει «ξεπεραστεί», καθώς ο καθαρός αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία (η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που εισήχθησαν και αυτών που έλαβαν εξιτήριο) βρίσκεται σε πτώση.

Ενώ, σύμφωνα με τον διευθυντή των CDC Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, οι ΗΠΑ «πλησιάζουν στην κορύφωση» της πανδημίας.

Ακριβώς την ίδια διαβεβαίωση, ότι η επιδημιολογική καμπύλη έχει φθάσει στην κορύφωσή της και σταδιακά θα αρχίσει η μείωση θανάτων και κρουσμάτων, έκανε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που σύστησε για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Τραμπ σημείωσε εξάλλου με ικανοποίηση ότι οι ΗΠΑ έχουν διενεργήσει σχεδόν τρία εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ. «Τρία εκατομμύρια, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», επέμεινε.