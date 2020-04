Οικονομία

Μακροχρόνια άνεργοι: Επίδομα 400 ευρώ και μέτρα στήριξης

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα λάβουν 155.000 μακροχρόνια άνεργοι. Ποια μέτρα στήριξης ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση νοιάζεται για όλους τους Έλληνες», τονίζουν κυβερνητικές πηγές και σημειώνουν ότι όπως ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 155.000 μακροχρόνια άνεργοι θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως «παράλληλα, προχωράμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν και τους μακροχρόνια ανέργους:

-Τροποποιείται το πρόγραμμα στήριξης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ώστε να προσφερθούν επιπλέον 8.500 θέσεις εργασίας, 12μηνης διάρκειας.

-Ξεκινά το Μάιο πρόγραμμα για 36.500 άνεργους, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες, για οκτάμηνη κοινωφελή εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες.

-Ακολουθούν νέα προγράμματα από αρχές Μαΐου που θα καλύψουν επιπλέον 100.000 ανέργους.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν έχουν δοθεί οι εξής παρατάσεις:

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο έχει δοθεί 2μηνη παράταση (αφορά περίπου 70.000 ανέργους).

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν το Φεβρουάριο έχει δοθεί 2μηνη παράταση (αφορά περίπου 80.000 ανέργους).

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο έχει δοθεί επίσης 2μηνη παράταση (αφορά περίπου 43.000 ανέργους)

-Τέλος, και για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο θα υπάρξει 2μηνη παράταση».