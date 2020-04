Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Σταδιακή η άρση των μέτρων και με συνεχή επαναξιολόγηση (βίντεο)

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας τόνισε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό με ασφάλεια, ενώ σημείωσε ότι θα μπουν κανόνες και στον τουρισμό.