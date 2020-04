Κοινωνία

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ιερέας που κοινώνησε πιστούς στο Κουκάκι (βίντεο)

Ο πάτερ Γεώργιος τόνισε ότι είναι στην διάθεση των αστυνομικών Αρχών και ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει, ενώ ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος δεν έχει απαγορεύσει την Θεία Κοινωνία.