Κόσμος

The Times: Παράταση για το lockdown στην Βρετανία

Πάνω από 11.300 θάνατοι στην χώρα. Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει άμεσα σε άρση των περιοριστικών μέτρων .

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ αναμένεται να ανακοινώσει μεθαύριο Πέμπτη ότι τα περιοριστικά μέτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να παραμείνουν σε ισχύ ως τουλάχιστον την 7η Μαΐου, έγραψε η εφημερίδα The Times.

Ο Ράαμπ, ο οποίος αντικαθιστά προσωρινά τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναρρώνει ακόμη μετά τη νοσηλεία του εξαιτίας της μόλυνσής του από τον κορονοϊό, τόνισε χθες ότι δεν αναμένει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άρση των μέτρων τα οποία εφαρμόζει προτού να είναι βέβαιη πως αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Συνολικά 11.329 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας νωρίτερα χθες. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί είναι τουλάχιστον 88.621. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης που έχουν υποστεί τα βαρύτερα πλήγματα εξαιτίας της πανδημίας.