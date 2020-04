Οικονομία

Πιτσιλής στον ΑΝΤ1: Απόκτηση κλειδάριθμου με μερικά κλικ – Ανοίγει η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ στους επαγγελματίες

Πως θα πληρωθεί φέτος ο Φόρος Εισοδήματος. Πότε ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις. Τι γίνεται με τις κατασχέσεις λογαριασμών.

«Έχει ξεκινήσει χθες η ηλεκτρονική διαδικασία για την απόκτηση κλειδάριθμου και έχουν ήδη γίνει 1800 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν πιστοποιηθεί 1.100 τηλέφωνα, ήτοι το 65% μπορεί άμεσα να κάνει χρήση του κλειδάριθμου, που για λόγους ασφαλείας έχει «σπασμένος» σε δύο κομμάτια, στο mail και στο κινητό του πολίτη. Είναι σημαντικό το ποσοστό, δεδομένου ότι πολλοί αριθμοί που ανήκουν σε οικογενειακά πακέτα ή είναι εταιρικά τηλέφωνα», είπε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Πιτσιλής, «μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από ελεύθερους επαγγελματίες για το επίδομα των 800 ευρώ, λόγω κορονοϊού, εφόσον υπογραφεί και η σχετική υπουργική απόφαση».

Σε ότι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ είπε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής τους, επίσης μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, με την διορία να τελειώνει στο τέλος Ιουνίου, κάτι «που όμως μένει να αξιολογηθεί εν καιρώ αν χρειαστεί παράταση. Ένας λόγος που θέλουμε να ανοίξει η πλατφόρμα, είναι η επιστροφή φόρων και η επίσπευση της προς όσους τις δικαιούνται».

«Φέτος η πληρωμή των φόρων από αυτούς που μπορούν είναι μια πράξη αλληλεγγύης και συμβολής στην ανάταση της οικονομίας», επεσήμανε ο κ. Πιτσιλής, ενώ αναφορικά με την πληρωμή του φόρου εισοδήματος είπε ότι εξετάζονται με την ηγεσία του οικονομικού επιτελείου τρόποι διευκόλυνσης των πολιτών, αποφεύγοντας πάντως να επιβεβαιώσει το σενάριο για πληρωμή του φόρου εισοδήματος αντί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις σε έως και 10 μηνιαίες δόσεις.

Για τις κατασχέσεις λογαριασμών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, επεσήμανε ότι δεν γίνονται νέες κατασχέσεις, όσο καιρό είναι κλειστά τα δικαστήρια, ενώ ζήτησε από όλους – ιδίως τους ηλικιωμένους, με την βοήθεια και των νεότερων συγγενών τους - να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές συναλλαγές, προκειμένου και να διευκολυνθούν και να μην υπάρξει συνωστισμός στις τράπεζες.