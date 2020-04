Οικονομία

Παράταση στην δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Τι προβλέπει η ΠΝΠ.

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020, η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, οι οποίες εκδόθηκαν από δήμους δυνάμει του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), εφόσον, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο ηλεκτρονικό μητρώο ανασφάλιστων-οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 25132/4.4.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 908) ή εφόσον η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων έληξε, μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.

Αυτό προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς αυτών των αποφάσεων, καθώς και των αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος έπεται της λήξης των προαναφερθέντων αποφάσεων.