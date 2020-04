Υγεία - Περιβάλλον

Θριάσιο: χειροκρότημα σε ασθενή με κορονοϊό που βγαίνει από την ΜΕΘ (βίντεο)

Συγκινημένος και ο ίδιος, χειροκροτεί γιατρούς και νοσηλευτές που του έσωσαν την ζωή.

Βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ασθενής που έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό παίρνει εξιτήριο από τη ΜΕΘ στο Θριάσιο Νοσοκομείο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, γιατροί και νοσηλευτές περιμένουν στον διάδρομο του νοσοκομείου έξω από τη ΜΕΘ και χειροκροτούν τον ασθενή ενώ ακούγονται να φωνάζουν «μπράβο κύριε Γιώργο». Τα μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου δεν διστάζουν να αποτυπώσουν τη στιγμή και με τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ και ο ίδιος ο ασθενής χειροκροτεί και χαιρετά τους γιατρούς και νοσηλευτές κατά τη μεταφορά του σε θάλαμο.

"Θα τα καταφέρουμε" γράφει στο Twitter ο Υπ. Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κοινοποιώντας το βίντεο.