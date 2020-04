Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκε στα βάθη της θάλασσας το μακρύτερο πλάσμα στον πλανήτη (βίντεο)

Η ανακάλυψη του νέου κατόχου του ρεκόρ, του γιγάντιου σιφωνοφόρου, έγινε από τηλεχειριζόμενο ρομποτικό υποβρύχιο σκάφος.

Τα βάθη της θάλασσας, σε μεγάλο βαθμό ακόμη ανεξερεύνητα, συνεχίζουν να αποτελούν πηγή εκπλήξεων. Επιστήμονες ανακάλυψαν στο υποθαλάσσιο φαράγγι Νινγκαλού, στα ανοιχτά της ακτής της δυτικής Αυστραλίας, ένα διαφανές ασπόνδυλο πλάσμα σαν σκοινί, ένα σιφωνοφόρο, το οποίο εκτιμάται ότι έχει μήκος άνω των 120 μέτρων (δεν ήταν δυνατό να μετρηθεί ακριβώς) και μπορεί να θεωρηθεί ως το μακρύτερο ζώο που έχει ποτέ ανακαλυφθεί στον πλανήτη μας.

Η ανακάλυψη του νέου κατόχου του ρεκόρ, του γιγάντιου σιφωνοφόρου του γένους Apolemia, έγινε από το τηλεχειριζόμενο ρομποτικό υποβρύχιο σκάφος (ROV) του ερευνητικού σκάφους Falkor του ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Schmidt Ocean Institute, το οποίο ελάμβανε δείγματα από περιοχές του βυθού που δεν είχαν εξερευνηθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το "Science".

Επειδή όμως το σιφωνοφόρο αποτελείται, όπως τα κοράλλια, από τη συνένωση μικρότερων ζώων, ορισμένοι αμφιβάλλουν κατά πόσο πρέπει να «μετρήσει» ως ενιαίο ζώο. Κάθε ζελατινώδες σιφωνοφόρο -η διάμετρος του οποίου είναι ανάλογη ενός σκουπόξυλου- αποτελείται από χιλιάδες μικρά «ζωοειδή», που ζουν πάντα συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα σε μια μεγαλύτερη «αποικία», η οποία απαρτίζει ένα ζώο. Κάθε επιμέρους ζωοειδές του σιφωνοφόρου επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία στο ευρύτερο σώμα του ζώου.