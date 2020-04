Κοινωνία

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι την Μεγάλη Τετάρτη

Που και πότε θα «χτυπήσει» το ψυχρό μέτωπο που εισβάλλει στην χώρα.

Ένα ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει τον καιρό της Ελλάδας από σήμερα το βράδυ, Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου, έως το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, 15 Απριλίου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αύριο πτώση, ενώ παράλληλα αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Το πέρασμα του ψυχρού μετώπου αναμένεται να προκαλέσει τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες σήμερα το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιοσημείωτη πτώση στις ηπειρωτικές περιοχές που θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα. Η πτώση της στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους οκτώ βαθμούς Κελσίου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν πάντως μόνο τη Μεγάλη Τετάρτη, αφού από τη Μεγάλη Πέμπτη θα υπάρξει νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά. Τη Μεγάλη Τετάρτη και έως το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 6 έως 8 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο, τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Τέλος, τη Μεγάλη Τετάρτη η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.