Συνταγές

Πασχαλινά κουλούρια από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όλα τα μυστικά από τον σεφ του «Πρωινού» για πεντανόστιμα πασχαλινά κουλουράκια. Βήμα βήμα η συνταγή...