Κοινωνία

Ποιες περιοχές ενισχύονται με καινούρια περιπολικά

Με εκατοντάδες οχήματα ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας. Πως κατανέμονται, σε 6 Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Παρελήφθησαν 264 νέα οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα οχήματα αυτά, οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

90 στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,

42 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας,

37 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

34 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας,

26 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,

20 στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και

15 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

«Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.