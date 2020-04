Κοινωνία

Πολίτες έπιασαν ληστή που χτυπούσε τα θύματα του

Αναζητείται ο συνεργός του, με τον οποίο είχε πλούσια δράση, σε διάφορες περιοχές, βάζοντας στο στόχαστρο καταστήματα και ΙΧ.

Συνελήφθη στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ένας 35χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστείες και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, ο 35χρονος και ο συνεργός του, το πρωί της Πέμπτης, έφθασαν στο Μαρούσι με μηχανή και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Με χρήση σωματικής βίας και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν από ένα ζευγάρι, ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό.

Το ζευγάρι κάλεσε σε βοήθεια και σε κοντινή απόσταση ο 35χρονος ακινητοποιήθηκε προσωρινά από πολίτες που ανταποκρίθηκαν στις φωνές του ζευγαριού, για να συλληφθεί στη συνέχεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην θέα των οποίων επιχείρησε να διαφύγει, προβάλλοντας μάλιστα σθεναρή αντίσταση κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του.

Στον χώρο που διαπράχθηκε η ληστεία εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα των δραστών, στην οποία βρέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και γάντια.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

πιστόλι κρότου αερίου

δύο (2) κράνη μοτοσικλετιστή

κουκούλα τύπου full face

κινητό τηλέφωνο

Από την έρευνα που διενήργησε το Τ.Α. Αμαρουσίου σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, προέβαιναν συστηματικά σε ληστείες σε καταστήματα εστίασης και φαρμακεία, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, μετέβαιναν, πρωινές ή απογευματινές ώρες, με μοτοσυκλέτα, στα καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει και με την απειλή του κατασχεθέντος πιστολιού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν τις εισπράξεις και διάφορα προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια των ληστειών και προκειμένου να κάμψουν τα περιθώρια αντίστασης των θυμάτων τους, δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν σωματική βία.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν 9 περιπτώσεις ληστειών και μία 1 κλοπή Ι.Χ. αυτοκινήτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.