Κοινωνία

Σύλληψη ληστή που είχε γίνει “τρόμος” για οδηγούς ταξί

Πως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ, λίγες ώρες μετά το πολλοστό χτύπημα του σε βάρος αυτοκινητιστή.

Συνελήφθη στην Καλλιθέα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 36χρονος αλλοδαπός, για ληστείες και κλοπές κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος οδηγών ταξί.

Ο 36χρονος, το πρωί της Παρασκευής, είχε επιβιβαστεί στην Νίκαια ως πελάτης σε ταξί και είχε αφαιρέσει από τον οδηγό το πορτοφόλι του.

Από την έρευνα του Τ.Α. Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως δράστης οχτώ (8) περιπτώσεων κλοπής και δύο (2) περιπτώσεων ληστείας σε βάρος οδηγών ταξί, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.