Γεννηματά: Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται λόγια για το χειροκρότημα, αλλά έργο

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επανέλαβε ότι το ΕΣΥ χρειάζεται στήριξη για μία συνολική αναγέννηση με πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

«Το ΕΣΥ είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στον κορονοϊό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το μεγάλο όπλο έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μία από τις μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ με διαχρονική, ιστορική αξία. Καλωσορίζω τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία στην αναγνώριση της αξίας του ΕΣΥ με πολλές δεκαετίες καθυστέρηση». Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, το πρωί η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και πρόσθεσε: «Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται λόγια που γίνονται μόνο για το χειροκρότημα, μόνο για τα μπαλκόνια, αλλά έργο».

Η κ. Γεννηματά επανέλαβε ότι χρειάζεται στήριξη για μία συνολική αναγέννηση με πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Με στελέχωση, χρηματοδότηση, τεχνολογικό εξοπλισμό. Με ειδικό σχεδιασμό για τις απομακρυσμένες, νησιωτικές περιοχές και για τους χρόνια πάσχοντες, με έμφαση στην πρόληψη και σε ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας με σημαντικό ρόλο της αυτοδιοίκησης.

«Τώρα έχουμε πλεόνασμα δηλώσεων για το ΕΣΥ αλλά έλλειμμα πράξεων από την κυβέρνηση. Το λέω γιατί εδώ και έναν μήνα φωνάζουμε και τρεις φορές καταθέσαμε σχετική τροπολογία για τους νοσηλευτές του ΕΣΥ να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως οι συνάδελφοί τους του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να αρθεί η αδικία», σημείωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η κ. Γεννηματά χαιρέτησε την καθυστερημένη, όπως ανέφερε, ανταπόκριση της κυβέρνησης να καλύψει τους μακροχρόνια άνεργους, ωστόσο παρατήρησε: «Δίνει 400 ευρώ σε κάθε μακροχρόνια άνεργο και 480 ευρώ ανά άτομο στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για διαμεσολάβηση. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ήταν κατηγορηματική για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων από την Εκκλησία, λέγοντας ότι «τα φαινόμενα που είδαμε μέχρι τώρα είναι μεμονωμένα». Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή το Κίνημα Αλλαγής πήρε μία καθαρή θέση. «Κανένας, ούτε η Εκκλησία δεν εξαιρείται από τα μέτρα και τις αποφάσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτήν την ιδιαίτερη για την ορθοδοξία μας εβδομάδα αλλά και κρίσιμη για την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, πρέπει όλοι να επιδείξουμε αυξημένη προσοχή. Η εκκλησία έχει τη δική της ευθύνη τούτη την ώρα να περιορίσει τα μεμονωμένα φαινόμενα και να μην επιτρέψει να ξαναεμφανιστούν, αλλά και η Πολιτεία να είναι έτοιμη να παρέμβει αν χρειαστεί. Είναι κρίσιμο να μη χαλαρώσουμε. Είναι κρίμα να γκρεμίσουμε ό,τι χτίσαμε όλοι μαζί όλες αυτές τις εβδομάδες», τόνισε η κ. Γεννηματά.