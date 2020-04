Πολιτική

Κεραμέως: Στόχος οι Πανελλαδικές να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου

Ποια είναι τα σενάρια του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας. Τι είπε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.​

Σταθερή παραμένει η επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας οι Πανελλαδικές εξετάσεις να διεξαχθούν «όσο πιο κοντά γίνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες του Ιουνίου» είπε στο ΘΕΜΑ 104,6 η Νίκη Κεραμέως, συμπληρώνοντας ότι «στόχος είναι οι Πανελλαδικές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι μέσα Ιουλίου».



Ερωτηθείσα για τα σενάρια του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων η υπουργός Παιδείας είπε ότι «αναμένουμε τις οδηγίες των ειδικών για τη δυνατότητα και τις συνθήκες. Εξετάζουμε όλα τα σενάρια πρώτα για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Το πρώτο μέτρο που κοιτάζουμε είναι μεγαλύτερη απόσταση μέσα από τις τάξεις. Έχουμε και προβλέψεις για μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη για τις σχολικές εξετάσεις».

«Στόχος μας είναι οι πανελλαδικές να γίνουν με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση για τους μαθητές» πρόσθεσε η υπουργός Παιδείας.



Όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «η διαδικασία τηλεκπαίδευσης θα συνεχιστεί μέχρι να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στα σχολεία. Περιμένουμε τις οδηγίες των ειδικών. Γι' αυτό ο Απρίλιος είναι κρίσιμος μήνας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρχει στραβοπάτημα».

Ερωτηθείσα για τους σχεδιασμούς του υπ. Παιδείας να δοθούν laptop/tablet σε μαθητές που δεν διαθέτουν η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι «κινούμαστε σε δύο άξονες: αφενός με έκτακτα κονδύλια ΕΣΠΑ που έχουμε ζητήσει και για ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων και αφετέρου μέσα από δωρεές από ιδιώτες και εταιρείες σε εξοπλισμό που είναι ήδη καθ' οδόν σε σχολικέςμονάδες και με ευθύνη διευθυντών θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές που δεν διαθέτουν».



Όσον αφορά, τέλος, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η υπουργός Παιδείας έκανε λόγο για «ένα κεκτημένο που πρέπει να χτίσουμε» συμπληρώνοντας ότι «είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες».