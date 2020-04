Κοινωνία

Ιερώνυμος: άλλο η Θεία Κοινωνία, άλλο η συνάθροιση πιστών

Ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τα χιλιάδες δέματα αγάπης που διανέμει η “Αποστολή”, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Χιλιάδες δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης θα διανεμηθούν σήμερα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε σήμερα το πρωί τα δέματα που διατεθούν σε περίπου 10.000 εμπερίστατες οικογένειες ύστερα από πρωτοβουλία του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ι.Α.Α.

«Η Εκκλησία λόγω του προορισμού της έχει πράγματα σταθερά και έκτακτα. Αυτά είναι έκτακτα και δεν είναι η πρώτη φορά. Έρχονται και παρέρχονται» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, κάνοντας αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση, σημειώνοντας πως καλούμαστε να προσαρμοστούμε, άλλωστε το αποτέλεσμα της κατάστασης στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από άλλων χωρών.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στην προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη τονίζοντας πως δε μπορεί να γίνει από έναν φορέα, αλλά χρειάζεται συνεργασία και υπογράμμισε την συνεργασία του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Αρχιεπισκοπής με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» που στηρίζει εδώ και χρόνια χιλιάδες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μίλησε, ακόμη, για την συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων στην στήριξη των αστέγων, αλλά και για την προσφορά δωροκαρτών από σούπερ μάρκετ της Θράκης και των Ιωαννίνων.

Έκανε λόγο, άλλωστε, για τα υπόλοιπα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής, τα γηροκομεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα κέντρα αποκατάστασης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι όλο αυτό θα περάσει γρήγορα και ευχήθηκε κουράγιο σε όλους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την στάση της Εκκλησίας την συγκεκριμένη περίοδο ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι «έχουμε δύο στοιχεία, το στοιχείο της Θείας Ευχαριστίας και το στοιχείο της συναθροίσεως. Δεν συζητείται η Θεία Κοινωνία, η συνάθροιση είναι κάτι διαφορετικό», ενώ ανέφερε ότι υπάρχει μία καλή σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας. Ευχαρίστησε και συνεχάρη, επίσης, για το έργο τους τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ερευνητές, καθώς και τους δημοσιογράφους για το έργο τους.