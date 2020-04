Οικονομία

Τσακαλώτος: η Κυβέρνηση παλινωδεί για την οικονομία

Γιατί μέμφεται το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο ο πρώην ΥΠΟΙΚ. Τι ζητά, προβάλλοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση παλινωδεί για την οικονομία. Ενώ βλέπει την κρίση να βαθαίνει αρνείται να προβεί σε ουσιαστικά μέτρα», αναφέρει σε δήλωση του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Όπως υποστηρίζει ο πρώην Υπ. Οικονομικών, «χθες ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι αγνοεί μέχρι και πόσοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι στη χώρα. Το πενιχρό επίδομα που εξήγγειλε μετά από απαράδεκτη καθυστέρηση δεν καλύπτει ούτε το 1/3 αυτών. Ζήτησε εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση τη στιγμή που χαρακτήρισε τα αιτήματα του κόσμου «αλόγιστα» και τις αναγκαίες παροχές «πρόχειρες». Τη στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι 415.000 μακροχρόνια άνεργοι "κάπου στη πραγματικότητα εργάζονται" και άρα δεν χρειάζονται ενίσχυση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση. Η καθυστέρηση και η ατολμία της ΝΔ κοστίζουν. Την καλούμε να εφαρμόσει έστω και τώρα την πρόταση μας. Κάθε ώρα καθυστέρησης της κυβέρνησης μας φέρνει πιο κοντά στην επιστροφή στα μνημόνια», καταλήγει ο κ. Τσακαλώτος, παραθέτοντας και ένα βίντεο με διάφορες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ.