Σκέψεις για “χειρόφρενο” στα ΙΧ το Πάσχα

Ποιο σενάριο εξετάζουν στο Μαξίμου για την ημέρα της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Νέο μήνυμα Πέτσα για τις μετακινήσεις. Το χρονοδιάγραμμα για επιστροφή στην κανονικότητα.

Να εντείνει τα περιοριστικά μέτρα ενόψει Πάσχα εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς η καλή πορεία της χώρας μας στην καμπύλη του κορoνοϊού θα μπορούσε εύκολα να ανατραπεί, αν υπάρξει χαρλάρωση αυτές τις ημέρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων το βράδυ της Ανάστασης και ανήμερα το Πάσχα, προκειμένου να τηρηθούν απαρεγκλίτως τα μέτρα.

Εάν το μέτρο τελικώς υιοθετηθεί, θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε και κλείνουν τα καταστήματα.

Χαρακτηριστικές είναι οι νέες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μιλώντας στο Open, τόνισε εκ νέου ότι «δεν έχει αυτή τη στιγμή και δεν θα υπάρξει ούτε στο μέλλον πεδίο στο έντυπο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων, που να προβλέπει επίσκεψη στον φίλο, στον γείτονα ή στον συγγενή. Ακολουθούμε μία από τις έξι επιλογές που υπάρχουν στο έντυπο όταν χρειάζεται να μετακινηθούμε, όπως για παράδειγμα στο φαρμακείο ή το σούπερ μάρκετ. Επομένως, μένουμε στο σπίτι αυτές τις ημέρες. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε αυτό που κερδίσαμε με τόσο κόπο τις προηγούμενες εβδομάδες για να μπορέσουμε προς το τέλος του Απρίλη να είμαστε σε θέση να δούμε ένα σχέδιο, που θα ξεδιπλωθεί, μιας σταδιακής, μακρόσυρτης επανόδου στην κανονικότητα».

Παράλληλα,ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «οι Έλληνες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν ανταποκριθεί στα μέτρα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα κάνουν και τώρα, έτσι ώστε να μην πετάξουμε ό,τι κερδίσαμε με τόσο κόπο. Άρα, μένουμε στο σπίτι μας και θα έχουμε όλο τον χρόνο να γιορτάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα το επόμενο χρονικό διάστημα»

Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στην κανονικότητα

Την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση κλειδώνει τις τελικές αποφάσεις της για επιστροφή σταδιακά στην κανονικότητα. Από τα Μέσα Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου θα επανεκκινήσει η οικονομική δραστηριότητα με το Λιανικό εμπόριο και τις μεγάλες τάξεις των Σχολείων να ξανανοίγουν. Ο τουρισμός θα βάλει μπροστά τις μηχανές από τον Ιούλιο ενώ θα διατηρηθούν μέτρα προστασίας για ευπαθείς ομάδες