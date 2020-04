Κοινωνία

Από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

Ξεκινάει το ευρωπαϊκό σχέδιο για μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης αναχωρούν από την Αθήνα για το Λουξεμβούργο οι δώδεκα ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την αυριανή αναχώρηση ξεκινάει να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό σχέδιο για μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα ελληνικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, την Μεγάλη Τετάρτη αναχωρούν δώδεκα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στη Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο και αυτά θα μετεγκατασταθούν στο Λουξεμβούργο, έπειτα από συμφωνία του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Κουμουτσάκου, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορνκ. Τονίζεται ότι στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν η επίτροπoς Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

Η πτήση της Aegean Airlines θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 9.00 π.μ. Στο αεροδρόμιο θα συναντήσουν για να αποχαιρετήσουν τα παιδιά, ο Γ. Κουμουτσάκος, η ειδική γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο πρέσβης του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, Πολ Στάινμετζ.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από 50 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες θα αναχωρήσει από την Αθήνα για τη Γερμανία το Μ. Σάββατο 18 Απριλίου.

Στοιχεία για τη διαδικασία μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων

Σημειώνεται ότι η διαδικασία μετεγκατάστασης είναι ιδιαίτερα σύνθετη, πολύπλοκη και χρονοβόρα. Η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφάλεια των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, όπως άλλωστε προβλέπουν οι Διεθνείς Οργανισμοί και απαιτούν οι χώρες προορισμού.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία μετεγκατάστασης των 12 παιδιών απαιτήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι ενέργειες και διαδικαστικά βήματα, που επιβεβαιώνουν τον απαιτητικό χαρακτήρα του εγχειρήματος:

· 24 βήματα.

· Πάνω από 50 άνθρωποι εργάστηκαν στα νησιά, την ενδοχώρα, τις Βρυξέλλες και σε άλλα κράτη-μέλη.

· Πάνω από 500 τηλεφωνήματα/τηλεδιασκέψεις, μηνύματα/συζητήσεις.

· Διαχείριση περιορισμών λόγω COVID-19.

Απαιτήθηκαν:

1. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Υπηρεσία Ασύλου, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης).

2. Εντοπισμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση.

3. Προκαταρκτικός έλεγχος για επιπλέον παράγοντες ευαλωτότητας (π.χ. προβλήματα υγείας, κακοποίηση, αναπηρία).

4. Έλεγχος των υποθέσεων των επιλέξιμων παιδιών από τη Μονάδα Δουβλίνου.

5. Καθορισμός διαδικασίας Αξιολόγησης και Προσδιορισμού του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

6. Εκπαίδευση και υποστήριξη των χειριστών στο πεδίο προκειμένου να διεξάγουν τις συνεντεύξεις των παιδιών.

7. Διεξαγωγή Συνεντεύξεων για τον Καθορισμό του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού.

8. Ενημέρωση των επιλέξιμων παιδιών για την πιθανότητα μετεγκατάστασής τους στο κράτος-μέλος υποδοχής, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

9. Υποστήριξη των παιδιών στη λήψη απόφασης μετεγκατάστασης.

10. Σύνταξη των εκθέσεων που τεκμηριώνουν τις ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

11. Έλεγχος και αξιολόγηση των εκθέσεων από τις ελληνικές αρχές και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

12. Υποβολή των τελικών εκθέσεων στις ελληνικές αρχές.

13. Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

14. Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

15. Αποστολή της τελικής λίστας των επιλέξιμων παιδιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κράτος-μέλος υποδοχής.

16. Υποβολή πλήρους φακέλου με τα στοιχεία των παιδιών στο κράτος-μέλος υποδοχής.

17. Εντοπισμός του χώρου φιλοξενίας των παιδιών στην Αθήνα και προετοιμασία ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των προστατευτικών μέτρων έναντι του COVID-19.

18. Έλεγχος για COVID-19 και άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα.

19. Ενημέρωση των ελληνικών αρχών και του κράτους μέλους υποδοχής για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

20. Προετοιμασία των παιδιών για τη μετεγκατάσταση και το ταξίδι.

21. Μεταφορά των παιδιών στο αεροδρόμιο.

22. Υποδοχή των παιδιών από τους εκπροσώπους του κράτους-μέλους υποδοχής στο αεροδρόμιο.

23. Μεταφορά των παιδιών στο κράτος-μέλος υποδοχής.

24. Αποστολή έκθεσης για την πορεία των παιδιών στην Ελλάδα, από το κράτος-μέλος υποδοχής, 3-6 μήνες μετά τη μετεγκατάσταση.