Νέα διεύρυνση για το επίδομα των 800 ευρώ - Έκπτωση στα φοιτητικά ενοίκια

Τι προβλέπεται στις δύο νέες παρεμβάσεις του Υπ. Οικονομικών. Ποιούς αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών.

Η πρώτη, αφορά τη ρύθμιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, με την οποία θεσπίζεται μείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.

Το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο, προκειμένου να στηριχθούν οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στους οποίους καταβάλλεται μόνο το 60% του μισθώματος, με βάση τα μέτρα που υλοποιεί.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης συνεχίζεται, με αίσθημα δικαίου.