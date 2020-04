Κόσμος

Κορονοϊός: “Σιωπηλοί” θάνατοι στα γηροκομεία της Βρετανίας

Σήμα κινδύνου από εκπροσώπους οίκων ευγηρίας και καταγγελίες

Εκπρόσωποι των οίκων ευγηρίας στη Βρετανία εξέπεμψαν σήμερα σήμα συναγερμού για την κατάσταση των ιδρυμάτων τους, καταγγέλλοντας τους πολυάριθμούς «σιωπηλούς θανάτους» που έχει προκαλέσει ο νέος κορονοϊός και δεν περιλαμβάνονται στους επίσημους απολογισμούς, ενώ καυτηρίασαν και την έλλειψη εξοπλισμού.

Στη Βρετανία η πανδημία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 11.000 θανάτους στα νοσοκομεία, έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς στην Ευρώπη. Τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώνονται καθημερινά από το υπουργείο Υγείας δεν υπολογίζουν τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας, συδαυλίζοντας τον φόβο πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι ηλικιωμένοι έχουν «εγκαταλειφθεί ως πρόβατα επί σφαγήν», κατήγγειλε σήμερα η βαρόνη Ρος Άλτμαν που προασπίζεται εδώ και δεκαετίες τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους. Σε άρθρο που δημοσιεύεται στην Daily Mail, κάνει λόγο για «κρυμμένους σιωπηλούς θανάτους».

Κατά την τελευταία συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για την πανδημία χθες, Δευτέρα, ο ιατρικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης, Κρις Ουίτι, εκτίμησε πως περίπου το 13,5% των οίκων ευγηρίας είχαν περιστατικά κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η COVID-19 είχε προκαλέσει 217 θανάτους έως τις 3 Απριλίου σε οίκους ευγηρίας της Αγγλίας και της Ουαλίας. Συνολικά, σύμφωνα με αυτή την πηγή, η πανδημία είχε προκαλέσει μέχρι τότε 6.235 θανάτους, δηλ. 15% περισσότερους από εκείνους που είχαν καταγραφεί στα νοσοκομεία.

Οι επαγγελματίες ανησυχούν για τον αριθμό θυμάτων, που έκτοτε έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη, με την ομοσπονδία Care England να κάνει λόγο την περασμένη εβδομάδα για περίπου 1.000 θανάτους.

Διευθυντής μιας διαχειριστικής εταιρίας, ο Ντέιβιντ Μπίαν, δήλωσε σήμερα στο BBC ότι ένα τρίτο του δικτύου οίκων ευγηρίας που διαχειρίζεται η εταιρία του έχει πληγεί, καταγράφοντας τουλάχιστον 300 θανάτους που θα μπορούσαν να συνδέονται με τον νέο κορονοϊό.

Σε επιστολή που εστάλη χθες στο υπουργείο Υγείας, διάφορες οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση.

«Έχουμε επείγουσα ανάγκη διαγνωστικών μέσων και προστατευτικού εξοπλισμού για τους οίκους ευγηρίας», ανέφεραν. Όπως τονίζουν οι ηλικιωμένοι δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο και «είναι αποκομμένοι από τις οικογένειές τους, τη στιγμή που τις έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πέντε χώρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η Βρετανία, σχεδόν τα μισά θύματα του ιού βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε μια ομάδα της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (London School of Economics) σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Γαλλία), ποσοστό 42% έως 57% του συνόλου των θανάτων που συνδέονται με τον ιό ήταν ένοικοι οίκων ευγηρίας.