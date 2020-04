Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότεροι από 120000 νεκροί σε όλο τον κόσμο

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αγγίζουν τα 2.000.000. Θλιβερή πρωτιά σε θανάτους οι ΗΠΑ.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 120.000 θανάτους σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων σχεδόν το 70% στην Ευρώπη, αφότου εμφανίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό που κατήρτισε το Γαλλικό Πρακτορείο με στοιχεία από επίσημες πηγές σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά, 120.013 θάνατοι έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων 81.474 στην Ευρώπη, την ήπειρο που έχει πληγεί περισσότερο.

Περισσότερα από 1.923.390 κρούσματα μόλυνσης έχουν διαγνωσθεί επίσημα σε 193 χώρες και περιοχές από την έναρξη της επιδημίας. Ωστόσο ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων δεν αντανακλά πάρα ένα κλάσμα του αληθινού αριθμού των μολύνσεων, καθώς ένας μεγάλος αριθμός χωρών διενεργούν τεστ μόνο στα περιστατικά που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Από αυτούς τους ανθρώπους που μολύνθηκαν, τουλάχιστον 411.500 θεωρείται σήμερα ότι έχουν θεραπευθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τον κορονοϊό στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο από πλευράς θανάτων όσο και κρουσμάτων, με 23.649 θανάτους για 582.594 κρούσματα. Τουλάχιστον 44.308 άνθρωποι έχουν θεραπευθεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Ιταλία με 20.465 θανάτους σε σύνολο 159.516 κρουσμάτων, η Ισπανία με 18.056 θανάτους (172.541 κρούσματα), η Γαλλία με 14.967 θανάτους (136.779 κρούσματα) και η Βρετανία με 11.329 θανάτους (88.621 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ΄όπου ξεκίνησε η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, έχει καταμετρήσει επισήμως 82.249 κρούσματα (89 νέα από χθες μέχρι σήμερα), εκ των οποίων 3.341 θανάτους, ενώ 77.738 άνθρωποι έχουν θεραπευθεί.

Η Ευρώπη είχε συνολικά σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας 81.474 θανάτους σε σύνολο 973.087 κρουσμάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς 24.482 θανάτους (608.274 κρούσματα), η Ασία 5.136 θανάτους (144.057 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 5.018 θανάτους (105.246 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 2.991 θανάτους (69.749 κρούσματα), η Αφρική 835 θανάτους (15.376 κρούσματα) και η Ωκεανία 77 θανάτους.

Ο απολογισμός αυτός καταρτίσθηκε με βάση στοιχεία που συνέλλεξαν τα κατά τόπους γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.