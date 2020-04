Πολιτική

Πέτσας: οι ισχυρισμοί του Τσίπρα προκαλούν τους ανέργους

Η κυβέρνηση νοιάζεται για τους ανέργους με έργα κι όχι με λόγια όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζει ότι «οι ισχυρισμοί του κ. Τσίπρα και οι αιτιάσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν τους ανέργους, ιδίως μάλιστα τους πιο ευάλωτους, δηλαδή τους μακροχρόνια ανέργους».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεα της δήλωσης του ο κ. Πέτσας, «Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

1ον. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 155.000 μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν επιπλέον έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ.

2ον. Παράλληλα, η Κυβέρνηση υλοποιεί ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τη στήριξη των ανέργων. Συγκεκριμένα:

- Τροποποιείται το πρόγραμμα στήριξης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ώστε να προσφερθούν επιπλέον 8.500 θέσεις εργασίας, δωδεκάμηνης διάρκειας.

- Ξεκινά το Μάιο πρόγραμμα για οκτάμηνη κοινωφελή εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες για 36.500 άνεργους, με υψηλή μοριοδότηση για τους μακροχρόνια ανέργους.

- Ακολουθούν νέα προγράμματα από αρχές Μαΐου που θα καλύψουν επιπλέον 100.000 ανέργους.

3ον. Στα επιδόματα ανεργίας που έληξαν το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 έχουν δοθεί δίμηνες παρατάσεις που καλύπτουν συνολικά 193.000 συμπολίτες μας. Ενώ και για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο θα υπάρξει αντίστοιχα δίμηνη παράταση.

Συνολικά, δηλαδή, περίπου 500.000 άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι ενισχύονται από τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση νοιάζεται. Στα δύσκολα, με έργα. Όχι στα εύκολα, στα λόγια της αντιπολίτευσης.

Συνεχίζουμε ενωμένοι για να βγούμε όρθιοι και από αυτή την κρίση, όλοι μαζί, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω».