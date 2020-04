Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Οδηγίες της EΛΑΣ προς πολίτες και φορείς

«Μένουμε Σπίτι δεν Μένουμε Σιωπηλοί», διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία...

Τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, που έχουν επιβληθεί, για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού, ενδέχεται να καταστήσουν δυσχερέστερη την καταγγελία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στις Αρχές. Το συγκεκριμένο έγκλημα τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 και διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό σημαίνει ότι η Αστυνομία από τη στιγμή που θα ενημερωθεί, θα επιληφθεί άμεσα.

Αν είστε θύμα:

? Καλέστε το 100.

? Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, στείλτε γραπτό μήνυμα (sms)στο 100, με: ? Ακριβή διεύθυνση ? Ονοματεπώνυμο ? Είδος επείγουσας ανάγκης (π.χ. «κινδυνεύει η ζωή μου», «δέχομαι βία από το/τη σύζυγό μου»)

? Εάν δεν μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε με το 100, ζητήστε από κάποιον άλλον να ειδοποιήσει τις Αρχές για εσάς (π.χ. από κάποιον οικείο ή το γιατρό σας). Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη και πείτε στο γιατρό όλη την αλήθεια. Υποβάλλετε μήνυση στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα. Για κατευθύνσεις και οδηγίες, τηλεφωνήστε ή στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των Υπηρεσιών) Καλέστε τη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και φιλοξενία σε ξενώνες. Επικοινωνία και μέσω e-mail στο sos15900@isotita.gr

Αν γνωρίζετε κάποιον που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία :

? Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, καλέστε εσείς το 100.

? Ενημερώστε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

? Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των Υπηρεσιών)

? Ενημερώστε το θύμα για τους τρόπους επικοινωνίας με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

? Ενθαρρύνετε το θύμα να καλέσει για ψυχοκοινωνική υποστήριξη τη γραμμή SOS 15900 για κακοποιημένες γυναίκες.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει φύλο, ηλικία ή γεωγραφικό περιορισμό. Το θύμα μπορεί να είναι νέο ή ηλικιωμένο, άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), γυναίκα, άντρας ή άλλο μέλος της οικογένειας. Η βία ή κακοποίηση μπορεί να είναι ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική.

Η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Οδηγίες προς τους Φορείς

Τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό διασποράς του κορωνoϊού, ενδέχεται να καταστήσουν δυσχερέστερη την πρόσβαση ή να επηρεάσουν την προθυμία μετάβασης των πολιτών στις αστυνομικές Υπηρεσίες, για την καταγγελία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Το συγκεκριμένο έγκλημα τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 και διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό σημαίνει ότι η Αστυνομία από τη στιγμή που θα ενημερωθεί θα επιληφθεί άμεσα. Η άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής), διώκεται από το Νόμο.

Αν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων σας, έρχεστε σε επαφή με πολίτη που καταγγέλλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή διαπιστώσετε ότι ο πολίτης υφίσταται ενδοοικογενειακή βία:

Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, καλέστε εσείς το 100. Ενημερώστε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. ? Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για την παροχή οδηγιών – κατευθύνσεων. (Δείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των Υπηρεσιών) Ενημερώστε το θύμα, για τις διαθέσιμες επιλογές επικοινωνίας με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες: τηλεφωνική κλήση στο 100 αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) στο 100, με αναφορά σε στοιχεία διεύθυνσης, ονοματεπώνυμο και προσδιορισμό έκτακτης ανάγκης επικοινωνία ή μετάβαση στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Ενημερώστε το θύμα για τη δυνατότητα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ή αποστολής e-mail στο sos15900@isotita.gr

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει τις δέουσες κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.