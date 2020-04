Κοινωνία

ΚΕΠ: αποστολή εγγράφων και πιστοποιητικών στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και με σκοπό την βελτιστοποίηση της απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και πολιτών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ, μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου ή courier.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Πρόκειται για ένα βήμα που συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από το gov.gr μέσω του υπολογιστή ή του κινητού και αφορά συμπολίτες μας οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες».

Με εγκύκλιο που αποστέλλει σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, περιγράφεται η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, «η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.

Επιπλέον, για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν την συνυποβολή δικαιολογητικών τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ. Να σημειωθεί ότι τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ο επείγων χαρακτήρας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμοδίου Υφυπουργού, για τον επείγοντα χαρακτήρα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,

Το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,