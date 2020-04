Οικονομία

ΟΑΕΔ: ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι αλλά και πως θα λάβουν το επίδομα.

Στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων, αποφασίστηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά, όσους εγγεγραμμένους ανέργους απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου και ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, δηλαδή, από την 1 Απριλίου 2019 έως και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, παραμένουν άνεργοι και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής των 400 ευρώ, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

- Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές, (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμέτοχη σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ) και δεν θέλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια.

- Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές και θέλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, θα καταχωρίσουν εντός ορισμένης προθεσμίας τα στοιχεία τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

- Για όσους ανέργους δεν έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές, θα καταχωρίσουν εντός ορισμένης προθεσμίας τα στοιχεία τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα ανακοινωθούν, μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.