Κοινωνία

Κορονοϊός: επαναπατρίσθηκαν δεκάδες Έλληνες από την Ιταλία

Υποβλήθηκαν όλοι σε εξετάσεις πριν οδηγηθούν σε ξενοδοχείο.

Αεροπορικώς έφτασαν στην Αθήνα, 49 Έλληνες που ήταν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη και σε γειτονικές περιοχές.

Από όλους τους επαναπατρισθέντες ελήφθησαν δείγματα προκειμένου να εξεταστεί αν νοσούν από κορονοϊό και μέχρι αύριο που θα βγουν τα αποτελέσματα θα διαμείνουν σε ξενοδοχείο.

Όσων τα δείγματα βγουν αρνητικά, μπορούν να πάνε στα σπίτια τους και να παραμείνουν εκεί σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Όσοι διαγνωστούν θετικοί, αλλά και όσοι δεν επιθυμούν να πάνε στα σπίτια τους θα παραμείνουν σε καραντίνα στο ξενοδοχείο επίσης για 14 ημέρες.