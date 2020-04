Κοινωνία

Ο αδελφός της Σίλβια μιλά στον ΑΝΤ1 για την μάχη με τον κορονοϊό στην ΜΕΘ (βίντεο)

Η γυναίκα από την Αργεντινή ταξίδευε με κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Κρήτης, όταν διαγνώστηκε η νόσος. Τι λέει ο επικεφαλής της Εντατικής.