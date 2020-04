Οικονομία

“Πήραν φωτιά” τα… τηλέφωνα σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από κάθε άλλη φορά είναι σε αριθμό οι παραγγελίες για το Πάσχα, όπως λένε καταστηματάρχες.