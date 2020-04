Αθλητικά

Στο... “κενό” έπεσαν οι εφέσεις ΠΑΟΚ και Ξάνθης

Απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ...

Ως είχαν αποφασιστεί σε πρώτο βαθμό οι ποινές για ΠΑΟΚ και Ξάνθη.Η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε κατά πλειοψηφία τις εφέσεις ως κατ’ ουσίαν αβάσιμες.

Έτσι παραμένουν σε ισχύ οι πρωτόδικες ποινές, που προβλέπουν αφαίρεση επτά βαθμών για τις δύο ΠΑΕ για την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας και επιπλέον πέντε βαθμών από τους Θρακιώτες (δηλαδή συνολικά -12) για την μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα στην απόφαση γίνεται μνεία ότι μπορούν οι συγκεκριμένες ομάδες να προσφύγουν στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Υπενθυμίζεται πως το αρμόδιο όργανο της διοργανώτριας του πρωταθλήματος είχε υιοθετήσει αρχικά την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ωστόσο τιμώρησε τις δυο ΠΑΕ με βάση την πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης (που δεν προβλέπει υποβιβασμό).

Με την διατήρηση της ποινής αφαίρεσης βαθμών ο Δικέφαλος του Βορρά πέφτει στους 52 βαθμούς, δηλαδή, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή απέχει 14 από τον Ολυμπιακό ο οποίος πλέον έχει τη διπλάσια διαφορά από εκείνη προ των ποινών. Η Ξάνθη πέφτει στους 18 βαθμούς, δηλαδή, έναν περισσότερο από τον Παναιτωλικό ο οποίος βρίσκεται στην προτελευταία θέση...