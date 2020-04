Υγεία - Περιβάλλον

Η κάψουλα αρνητικής πίεσης για την αεροδιακομιδή ασθενών (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως λειτουργεί, απομονώνοντας τον ασθενή από τους διασώστες και το ιπτάμενο προσωπικό. Ακόμη πέντε θα παραληφθούν τις επόμενες ημέρες.