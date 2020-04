Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα θεραπεία σε 7 νοσοκομεία (βίντεο)

Πως αναμένεται να λειτουργήσει η έγχυση πλάσματος από ασθενείς που έχουν ξεπεράσει την ασθένεια. Τι λένε οι ειδικοί για τον ανοσία του πληθυσμού και το εμβόλιο.