Κόσμος

Κορονοϊός: τέταρτη χώρα σε θανάτους η Γαλλία

Την ίδια στιγμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τις 100.000.

Η Γαλλία είναι από σήμερα η τέταρτη χώρα στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ισπανία, που καταγράφει και επισήμως περισσότερους από 15.000 θανάτους λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Διεύθυνση Υγείας, από τις αρχές Μαρτίου έχουν αναφερθεί 15.729 θάνατοι ασθενών, εκ των οποίων οι 5.470 σε οίκους ευγηρίας και άλλα κοινωνικά ιδρύματα για ευάλωτους ανθρώπους και οι υπόλοιποι σε νοσοκομεία.

Μέσα σε 24 ώρες δηλαδή, οι νεκροί αυξήθηκαν κατά 762, αριθμός ελαφρά μεγαλύτερος σε σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες ημέρες.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική μειώθηκε για έκτη συνεχόμενη ημέρα, πέφτοντας στους 6.730, από 6.821 χθες, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι τα μέτρα καραντίνας τα οποία παρατάθηκαν μέχρι και τις 11 Μαΐου αποδίδουν.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 103.573, από 98.076 που ήταν την Δευτέρα.