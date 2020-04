Κοινωνία

Ασθενείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον “Γολγοθά” του κορονοϊού (βίντεο)

Κάνουν λόγο για έναν "μοναχικό" αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες και απευθύνουν έκκληση για την τήρηση της καραντίνας.