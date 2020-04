Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να “θερίζει” στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στον πλανήτη από τη φονική πανδημία.

Τις 25.000 αγγίζει ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ, με τον απολογισμό να διπλασιάζεται σε διάστημα μίας εβδομάδας, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι ΗΠΑ, η τρίτη πολυπληθέστερη χώρα παγκοσμίως, έχει καταγράψει περισσότερους θανάτους από τη νόσο COVID-19 από οποιαδήποτε χώρα. Επιπλέον, μετρά σχεδόν 597.000 κρούσματα, τα τριπλάσια από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με σχεδόν 2 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως.

Χθες, οι ΗΠΑ κατέγραψαν περίπου 1.500 νέους θανάτους, ένας αριθμός πολύ μικρότερος του απολογισμού της περασμένης εβδομάδας με τουλάχιστον 2.000 θανάτους κάθε 24 ώρες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι θάνατοι στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 24.400 σήμερα, καταγράφοντας περίπου 1.500 νέους θανάτους κι ενώ απομένουν πολλές Πολιτείες που δεν έχουν ανακοινώσει τους νεκρούς τους.

Μέχρι στιγμής, αυτήν την εβδομάδα, ο αριθμός των νεκρών καταγράφει κατά μέσο όρο αύξηση 7% σε ημερήσια βάση έναντι 14% την περασμένη εβδομάδα και 30% πολλές ημέρες του Μαρτίου, βάσει της καταμέτρησης του Reuters.

Τα κρούσματα αυτήν την εβδομάδα έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 5% σε ημερήσια βάση σε σύγκριση με 7,8% την περασμένη εβδομάδα και 30% σε ημερήσια βάση τον Μάρτιο.