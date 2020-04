Κοινωνία

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ από Μεγάλη Παρασκευή έως Τρίτη του Πάσχα

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς...

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς της Αθήνας, τα οποία προσαρμόζονται στις πασχαλινές διακοπές.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5:

Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ: Αναμένονται μειωμένα δρομολόγια και λήξη της λειτουργίας νωρίτερα. Εκκρεμούν ανακοινώσεις.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 20-25 λεπτά ανάλογα την ώρα (10-12 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα). Δεν θα ισχύει η δίωρη παράσταση λειτουργίας.

Προαστιακός: Δεν θα ισχύει η αναστολή των βραδινών δρομολογίων. Πιθανότητα για μειωμένα δρομολόγια. Εκκρεμεί ανακοίνωση.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5:

Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ: Αναμένονται μειωμένα δρομολόγια και λήξη της λειτουργίας νωρίτερα. Εκκρεμούν ανακοινώσεις.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 25-30 λεπτά ανάλογα την ώρα (12-15 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα). Οι συρμοί θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε ως τις 23:30 να βρίσκονται στο αμαξοστάσιο.

Προαστιακός: Δεν θα ισχύει η αναστολή των βραδινών δρομολογίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5/5:

Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ: Αναμένονται μειωμένα δρομολόγια. Εκκρεμούν ανακοινώσεις.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 30 λεπτά (15 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα).

Προαστιακός: Δεν θα ισχύει η αναστολή των βραδινών δρομολογίων.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 6/5:

Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ: Αναμένονται μειωμένα δρομολόγια. Εκκρεμούν ανακοινώσεις.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 30 λεπτά (15 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα).

Προαστιακός: Δεν θα ισχύει η αναστολή των βραδινών δρομολογίων. Πιθανότηταγια μειωμένα δρομολόγια. Εκκρεμεί ανακοίνωση.

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 7/5:

Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ: Αναμένονται μειωμένα δρομολόγια. Εκκρεμούν ανακοινώσεις.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 20-25 λεπτά ανάλογα την ώρα (10-12 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα).

Προαστιακός: Δεν θα ισχύει η αναστολή των βραδινών δρομολογίων. Κανονική λειτουργία έως τα μεσάνυχτα.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18/4 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20/4:

Τραμ: Δρομολόγια ανά 20-25 λεπτά ανάλογα την ώρα (10-12 λεπτά στην ενδιάμεση διαδρομή Μουσών – Σύνταγμα).

Προαστιακός: Σε ισχύ και πάλι η επ' αόριστον αναστολή των βραδινών δρομολογίων.