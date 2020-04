Οικονομία

Συντονισμένες ενέργειες για άρση του lockdown ζητά η Κομισιόν

Παρουσιάζεται αύριο εξ αναβολής ο οδικός χάρτης που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία εξόδου από περιοριστικά μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού, τη στιγμή που ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποσύρει μερικές απαγορεύσεις.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο κατέχει σχετικό έγγραφο, η Ε.Ε. απευθύνει συστάσεις χωρίς να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα άρσης των μέτρων, ωστόσο επιμένει στο συντονισμό καθώς η έλλειψη συνεννόησης «κινδυνεύει να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη- μέλη και να προκαλέσει πολιτικές τριβές μεταξύ αυτών», υπογραμμίζεται στο έγγραφο. Η Επιτροπή επιμένει στον συντονισμό καθώς στην αρχή της επιδημίας τα διάσπαρτα εθνικά μέτρα προκάλεσαν τριβές, είτε αυτά αφορούσαν το κλείσιμο συνόρων, είτε την απόφαση ορισμένων χωρών, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να απαγορεύσουν εξαγωγή προστατευτικού εξοπλισμού, προτού επιτευχθεί τελικά μια αλληλέγγυα στάση.

Πέραν αυτού, ο οδικός χάρτης θέτει τρία κριτήρια εξόδου: την παρατεταμένη και σταθερή μείωση της εξάπλωσης του ιού, σύστημα υγείας επαρκώς εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει μια αύξηση των λοιμώξεων μετά την άρση των μέτρων και επαρκή ικανότητα διεξαγωγής τεστ.

Με σκοπό τον τερματισμό των μέτρων απομόνωσης, η Επιτροπή τονίζει τη σημασία των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων για ανίχνευση, οι οποίες «μπορούν να βοηθήσουν στη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης της μόλυνσης γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι τα μέτρα του περιορισμού». Πρέπει να βασίζονται «στη συγκατάθεση του χρήστη και να σέβονται πλήρως τους κανόνες της Ε.Ε. για το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα», αναφέρει η Επιτροπή, που έχει ετοιμάσει μια «εργαλειοθήκη» σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Κομισιόν συνιστά μια «σταδιακή» άρση των μέτρων περιορισμού και οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες να προστατευτούν «για μεγαλύτερο διάστημα».

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αποφασίστηκαν από τις διάφορες χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, «πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις», για να διασφαλιστεί ο σεβασμός της δημοκρατίας. Η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο και το εκ νέου άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων, το κλείσιμο των οποίων πρέπει να παραταθεί έως τις 15 Μαΐου, πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο βήμα.

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι «ολόκληρος ο πληθυσμός δεν πρέπει να επιστρέψει στον τόπο εργασίας τους ταυτόχρονα» και ότι «η τηλεργασία πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνεται». Όσον αφορά τα σχολεία, ανέφερε τη δυνατότητα προσαρμογής των ωρών γευμάτων και του μειωμένου αριθμού τάξεων.