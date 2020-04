Ζώδια

Μεγάλη Τετάρτη: προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ευκαιρία για ανάδειξη των θετικών πλευρών κάθε δυσκολίας, αλλά και περίοδος υπερβολών για πολλούς.

Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 15 Απριλίου και μετά τον Πλούτωνα, ο Ήλιος κορυφώνει την όψη τετραγώνου που σχηματίζει αυτές τις μέρες με τον Δία από τον Αιγόκερω η οποία έχει τα καλά της, όπως είναι κυρίως το γεγονός ότι μπορεί να “βρέχει”, αλλά άμα ψάξουμε θα βρούμε ένα υπόστεγο για να μπούμε από κάτω και να προστατευτούμε. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τις θετικές πλευρές που μπορεί να έχει μια δυσκολία και να πάρουμε ένα μάθημα που θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για το μέλλον. Από την άλλη όμως ο Δίας κρύβει πάντοτε μια υπερβολή και στο καλό, αλλά και στο κακό. Για παράδειγμα, αν είναι να συμβεί κάποιο αεροπορικό δυστύχημα χωρίς Δία, θα συμβεί σε κάποιο ιδιωτικό αεροσκάφος και θα θρηνήσουμε δυο-τρία θύματα. Αν όμως συμμετέχει στο συμβάν και ο Δίας, εκεί τα νούμερα ανεβαίνουν. Να το φέρουμε λοιπόν στις μέρες μας και να σκεφτούμε ότι στα χρόνια του κορωναϊού η υπερβολική αισιοδοξία και το να υποτιμήσουμε κάποιους κινδύνους μπορεί να κοστίσει...

ΚΡΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Το τετράγωνο που σχηματίζει ο Δίας από τον Αιγόκερω με τον Ήλιο που βρίσκεται στο ζώδιο σου μπορεί να λειτουργήσει πολύ βοηθητικά στην προώθηση των σχεδίων σου και σε ο,τι έχει να κάνει με την κοινωνική σου εικόνα, αλλά μέχρι ενός σημείου. Γιατί από ένα άλλο σημείο κι έπειτα γίνεσαι υπερβολικός, κουραστικός και συμπεριφέρεσαι σαν να έχεις κατακτήσει τον κόσμο, κάνοντας τους άλλους να σε αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, τουλάχιστον.

ΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Με την Επιρροή του τετραγώνου Ήλιου/Δία μπορεί να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και ότι οι όποιες εμπειρίες είχες ως τώρα είναι υπέρ-αρκετές για να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το άκρως αντίθετο, αφού είσαι αντιμέτωπος με πρωτοφανείς καταστάσεις οι οποίες σε φέρνουν αντιμέτωπο με φόβους και ανησυχίες που μπορεί να έκρυβες μέσα σου. Προσπάθησε να μη συμπεριφερθείς υπεροπτικά στον επαγγελματικό σου χώρο και να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ενδεχόμενα θέματα υγείας.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΣΗΜΕΡΑ: Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Δία θα σου δημιουργήσει μια αισιόδοξη εικόνα για τα οικονομικά σου, η οποία όμως θα απέχει από την πραγματικότητα. Σαν αποτέλεσμα, είναι πιθανό να κάνεις λάθος χειρισμούς και υπερβολικά έξοδα είτε για να πετύχεις κάποιο στόχο σου, όπως π.χ. το να γοητεύσεις κάποιον κάνοντας του κάποιο ακριβό δώρο. Επίσης καλό θα είναι αυτές τις μέρες να αποφύγεις να δανείσεις ή να δανειστείς χρήματα, αλλά και να επενδύσεις σε κάτι που φαίνεται φιλόδοξο, αλλά δεν είναι όπως ακριβώς το φαντάζεσαι...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Σήμερα -και γενικότερα όμως για καμιά βδομάδα ακόμα- καλά θα κάνεις να μην ενθουσιάζεσαι από σχέσεις και… υποσχέσεις. Για παράδειγμα μια νέα γνωριμία μπορεί να σου δημιουργήσει προσδοκίες ότι το πράγμα μπορεί να πάει σοβαρά, ενώ στην πραγματικότητα το πράγμα δεν πάει ούτε μέχρι το περίπτερο και απλά δεν μπορείς να το δεις. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο καριέρας. Μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα από προτάσεις και υποσχέσεις. Γενικότερα κράτα μικρό καλάθι.

ΛΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ: Προσοχή Λιοντάρι μου, γιατί εσένα αυτό το τετράγωνο Ήλιου/Δία, εκτός των άλλων, αγγίζει και το κομμάτι της υγείας σου, όπου είναι πιθανό να αψηφάς τους κινδύνους και δεν είναι να παίζουμε μ’ αυτά τα πράγματα, ειδικά μέρες που είναι. Από την άλλη μπορεί να επιδείξεις μια παράλογα υπεροπτική συμπεριφορά, σαν να ψάχνεις την αυτοδικαίωση σου στον επαγγελματικό χώρο, αλλά δε θα καταφέρεις να κερδίσεις τίποτα. Α! Και προσοχή στη διατροφή σου, γιατί αυτές τις μέρες τα κιλά γίνονται...περιουσία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Ναι τα έχουμε πει, ο Δίας απ' τον Αιγόκερω είναι όλο σχεδόν το '20 σε μια θέση που μπορεί να σου χαρίσει μεγάλους έρωτες. Έχουμε όμως πει επίσης ότι δεν είναι αυτόνομος, με αποτέλεσμα κατά περιόδους να σου χαρίζει και μεγάλες...φόλες! Μια από αυτές τις περιόδους είναι κι αυτή που διανύουμε, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλεις ένα μέτρο στο πάθος σου (τι σου λέω τώρα...) και να προστατέψεις τον εαυτό σου από προσδοκίες που θα σκάσουν σαν βαρελότα πριν το Πάσχα. SOS!!! Δεν είναι περίοδος για ρίσκα και επενδύσεις υψηλού κινδύνου!

ΖΥΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Σημαντικό αυτό το διάστημα και για σένα, αφού το τετράγωνο Ήλιου/Δία στους άλλους δύο παρορμητικούς (Κριό και Αιγόκερω, αντίστοιχα) όπως εσύ, φαίνεται να σε επηρεάζει σε καίριους τομείς της ζωής σου. Θα χρειαστεί να δείξεις μεγάλη πειθαρχία όσον αφορά στα οικονομικά του σπιτιού σου και να αποφύγεις τα περιττά έξοδα, ενώ επειδή δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποια έκτακτα, καλό θα είναι να έχεις προνοήσει. Κατά τα άλλα, μην εκμεταλλευτείς την υπομονή ή την υποστήριξη που μπορεί να σου δείχνουν τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Νέες γνωριμίες ή διασυνδέσεις που φαίνονται πολλά υποσχόμενες για την επαγγελματική σου πραγματικότητα ή που θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση με κάποιον τρόπο στην καθημερινότητα σου είναι αυτές που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πιο σκεπτικά και όχι με άμετρο ενθουσιασμό. Δεν πρόκειται να σου λύσουν τα θέματα σου ως διά μαγείας, έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και μάλιστα λιγότερες απ’ όσες πιστεύεις. Μεγάλη προσοχή και στις μετακινήσεις σου αυτές τις μέρες. Και να το στέλνεις το μηνυματάκι σου πριν βγείς έξω, γιατί η 150άρα είναι υπαρκτός κίνδυνος…

ΤΟΞΟΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: Η υπεραισιοδοξία σου και η πίστη σε έναν έρωτα ή μια ιδέα είναι αυτά που θα πρέπει να προσέξεις αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί να καταλήξεις «πανί με πανί» (σ.σ. χωρίς φράγκο στην τσέπη) στην προσπάθεια σου να τα ζήσεις με πάθος. Μην πέσεις στο τρυπάκι να προσπαθήσεις να κερδίσεις κάποιον ούτε επιδεικνύοντας του την όποια δύναμη μπορεί να κατέχεις, ούτε επίσης να κοντρολάρεις κάποιον έχοντας σαν όπλο το χρήμα. Τέλος, αν έχεις παιδιά, πολύ πιθανό να σε «γδύσουν» λιγάκι αυτές τις μέρες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: Ο Δίας από το ζώδιο σου σχηματίζει μια δύσκολη όψη με τον Ήλιο και θα πρέπει να είσαι κατά κάποιο τρόπο πιο προσεκτικός και μετρημένος αν δε θέλεις να εκτεθείς. Ειδικά μάλιστα σε μία φάση που στο μυαλό σου θα φάνταζε σαν απειλή καθετί που θα μπορούσε να θίξει την εικόνα σου, η οποία παρεμπιπτόντως το τελευταίο διάστημα μπορεί να χαίρει εκτίμησης ή αναγνώρισης. Έτσι είναι πιθανό να αντιδράς σπασμωδικά, είτε αποφεύγοντας να αναλάβεις τις ευθύνες σου, είτε με άλλες πομφολυγώδεις συμπεριφορές, κάνοντας φασαρία δηλαδή χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και νόημα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: Η έντονη αίσθηση ότι κάποιος σε προστατεύει ή ότι με κάποιο τρόπο όλα θα έχουν θετική έκβαση για εσένα στο τέλος είναι αυτή που σε κάνει κάπως πιο απρόσεκτο αυτές εδώ τις μέρες, με αποτέλεσμα να κάνεις επιλογές που δεν τις έχεις εξετάσει όσο θα έπρεπε, αγνοώντας ακόμα και σημαντικές πτυχές. Όλα αυτά κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο, όπου θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, αλλά και σε θέματα υγείας, όπου θα πρέπει να μην παραβλέψεις ενδεχόμενα σημάδια ή να πάρεις και δεύτερη γνώμη αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα.

ΙΧΘΥΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: Το τετράγωνο του Δία από τον Αιγόκερω με τον Ήλιο στον Κριό, σε μία ζωδιακή περιοχή που για εσένα σχετίζεται με τα οικονομικά σου, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην τσέπη σου, για αυτό ανεξάρτητα από τα σενάρια που θα μπορούσα να αναφέρω στις 5 γραμμές μιας πρόβλεψης καλό θα ήταν να αποφύγεις τις αβρότητες. Το να ξοδέψεις χρήματα που δεν έχεις στην τσέπη σου, απλά επειδή ελπίζεις ή σου έχουν υποσχεθεί ότι θα σου έρθουν δεν είναι πολύ καλή επιλογή αυτές τις μέρες.

Πηγή: astrologos.gr