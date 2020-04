Κοινωνία

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια για το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο

Ο μικρός βρισκόταν για ενάμιση μήνα ως.. .φιλοξενούμενος στα κρατητήρια αστυνομνικού τμήματος. Ποιά λύση δόθηκε.

Στη μεταβατική δομή φιλοξενίας που λειτουργεί η ΜΕΤΑδραση στην Αθήνα μεταφέρθηκε τελικά το δεκάχρονο ασυνόδευτο παιδί, που βρισκόταν επί σχεδόν ενάμιση μήνα σε κρατητήριο αστυνομικού τμήματος στα Σέρβια Κοζάνης. Την ιστορία του παιδιού είχε δημοσιοποιήσει η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, ομάδα της οποίας εντόπισε το παιδί από τη Συρία να παραμένει για 44 ημέρες έγκλειστο σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αστυνομικό τμήμα Σερβίων και την Εισαγγελία, η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του παιδιού από την Κοζάνη στην Αθήνα και η εγκατάστασή του στη δομή, που φιλοξενεί άλλα 14 παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΜΕΤΑδρασης, «το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο από τη μακρά παραμονή του σε ένα κρατητήριο, αλλά η συνοδός της ΜΕΤΑδρασης με τη βοήθεια τηλεφωνικής διερμηνείας τού εξήγησε ότι βρισκόταν εκεί για να το συνοδεύσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν και άλλα παιδιά της ηλικίας του».