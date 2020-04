Οικονομία

Νεές προθεσμίες για τα 600 ευρώ και την τηλεκατάρτιση για τους επιστήμονες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι άλλαξε στις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τους έξι βασικούς κλάδους επιστημόνων.

Οι νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες

Τροποποίηση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19, που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση και της Γ.Γ. Εργασίας 'Αννας Στρατινάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία άρχισε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και θα λήξει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, στις 23.59, ενώ η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία άρχισε από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και θα λήξει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020, στις 15:00.

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η Απριλίου 2020, με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η Μαΐου 2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελουμένου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται, μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου 2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως τις 25 Απριλίου 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Πρωτ. 286/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον Covid-19, που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών»..