Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα 120 μέλη πληρώματος σε πλωτό νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων μεταξύ των ιατρών και των νοσηλευτών.

Επτά μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο πλοίο-νοσοκομείο, το οποίο στάλθηκε στο Λος Άντζελες για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2, ανακοίνωσε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το πλωτό νοσοκομείο USNS Mercy, που διαθέτει χίλιες κλίνες, έφτασε στα τέλη Μαρτίου σε αυτό το λιμάνι της Καλιφόρνιας. Η αποστολή του είναι να δεχτεί όχι μόνο κρούσματα της Covid-19 αλλά και ανθρώπους που πάσχουν από άλλες ασθένειες, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες νοσηλείας των τοπικών νοσοκομείων.

Τα δύο από τα επτά μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που βρέθηκαν θετικά είχαν «περιορισμένες επαφές» με ασθενείς πριν διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ροσέλ Ρίτζερ, μια εκπρόσωπος του 3ου Στόλου. «Τους αποβιβάσαμε επειδή πλέον έχουν τεθεί σε απομόνωση», πρόσθεσε.

Μεταξύ των ασθενών στο πλοίο δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Οι δύο που ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς φορούσαν προστατευτικές στολές.

«Για προληπτικούς λόγους», περίπου άλλα 120 μέλη του πληρώματος που είχαν επαφές με τους ασθενείς συναδέλφους τους αποβιβάστηκαν επίσης και μπήκαν σε καραντίνα.

Το USNS Mercy, ένα πρώην δεξαμενόπλοιο, μήκους 272 μέτρων, διαθέτει 15 αίθουσες νοσηλείας. Σήμερα όμως φιλοξενούσε μόνο 20 ασθενείς.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, 326 άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Λος Άντζελες από τον νέο κορονοϊό, σε σύνολο περίπου 25.000 σε όλες τις ΗΠΑ. Στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας οι νεκροί είναι συνολικά 687 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 22.348.