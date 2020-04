Οικονομία

Κονδύλι 550 εκ. ευρώ για το επίδομα των 800 ευρώ

Τι προβλέπει απόφαση του Γιάννη Βρούτση. Σε πόσους δικαιούχους θα καταβληθεί το βοήθημα.

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού, ύψους 548.960.800 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 686.201.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Η πληρωμή του αρχίζει σταδιακά απο σήμερα, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή.