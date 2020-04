Οικονομία

Κορονοϊός - Σταϊκούρας: πρέπει να υπάρχουν “καύσιμα” για την επόμενη μέρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών για την επανάληψη των μέτρων στήριξης τους επόμενους μήνες, αλλά και το "μαξιλάρι" των ταμειακών διαθέσιμων.

Για τις προσεχείς ώρες προσδιόρισε την έκδοση του 7ετούς ομολόγου ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας παράλληλα, πως «θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε έξτρα χρήματα από τις αγορές με ικανοποιητικούς όρους». Ο ίδιος, «φωτογράφισε» και το ύψος της έκδοσης, αναφέροντας ότι «δεν φαίνεται να βγαίνουμε με ένα πολύ μεγάλο ποσό». Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό, «φιλοδοξία είναι να μην αγγίξουμε το 'μαξιλάρι' ούτε τον Ιούνιο», ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα, ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ σήμερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα επ' ωφελεία της κοινωνίας.

Ερωτηθείς από τον τηλεοπτικό σταθμό Action24, για τις σημερινές προβλέψεις του ΔΝΤ για ύφεση 10% και ανεργία 22,3% στην Ελλάδα εφέτος, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι ο ίδιος βρίσκεται πιο κοντά στις εκτιμήσεις της Κομισιόν για ύφεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 5% έως 10%, προσθέτοντας εμφατικά ότι «πάρα πολλές φορές στο παρελθόν το ΔΝΤ έχει πέσει έξω στις εκτιμήσεις του και για την ανεργία και για την ανάπτυξη και για τα πρωτογενή πλεονάσματα».

Ωστόσο, είπε ότι «η χώρα θα μπει σε βαθιά ύφεση εφέτος», το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκταση της κρίσης, ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο και τον τρόπο αντίδρασης στον τουρισμό και σε κάποιους άλλους κλάδους της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνονται μεν εμπροσθοβαρή μέτρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν «καύσιμα» για την επόμενη ημέρα, υποστήριξε.

Ο υπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις επόμενες δύο εβδομάδες για να συγκρατηθεί ο ρυθμός αύξησης - λόγω της κρίσης - των «κόκκινων» δανείων. Ανέφερε ότι πρέπει «να δούμε πόσα θα δημιουργηθούν το 2020- 2021 και από ποιες πηγές», επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει μια νέα γενιά στρατηγικών κακοπληρωτών και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κουλτούρα πληρωμών. Τέλος, επανέλαβε ότι έως το τέλος Απριλίου θα υπάρξουν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για το πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας, το σχήμα του οποίου συζητείται τώρα με τους θεσμούς.