Ο Τραμπ σταματά την χρηματοδότηση του ΠΟΥ

Γιατί κατηγορεί τους επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμκού Υγείας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ανασταλεί μέχρι νεοτέρας η συμβολή των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), εξαιτίας της «κακής» διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού που του προσάπτει.

«Σήμερα, διατάσσω την αναστολή της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όσο θα γίνεται μελέτη για να εξεταστεί ο ρόλος του ΠΟΫ στην κακή διαχείριση και στη συγκάλυψη της εξάπλωσης του κορονοϊού», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας.

«Ο κόσμος έλαβε πολλές ψευδείς πληροφορίες για τη μετάδοση και τη θνητότητα» της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, πρόσθεσε ο Τραμπ, καταφερόμενος επί μακρόν εναντίον αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Κατά τον Τραμπ, ο ΠΟΫ παρέβη «το βασικό του καθήκον» και «πρέπει να λογοδοτήσει». Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι διέσπειρε την «παραπληροφόρηση» της Κίνας για την πανδημία, χειροτερεύοντας έτσι την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.

Υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν «400 ως 500 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο» στον ΠΟΫ, έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων και «ακόμη λιγότερων» χρημάτων που του διαθέτει η Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «καθήκον» του να απαιτήσει λογοδοσία.

Η ανακοίνωση του μεγιστάνα καταγράφηκε καθώς υπερασπίζεται με ολοένα πιο επιθετικό τόνο τους χειρισμούς της κυβέρνησής του ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ επικρίνεται διότι αρχικά υποβάθμισε την απειλή, ενώ του επιρρίπτονται επίσης ευθύνες για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη διαγνωστικών εξετάσεων και τη διεύρυνσή τους.

Την 24η Φεβρουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε μέσω Twitter ότι η πανδημία ήταν «υπό έλεγχο» στις ΗΠΑ.

«Αν ο ΠΟΫ είχε κάνει τη δουλειά του και είχε στείλει ειδικούς στην Κίνα για να μελετήσουν αντικειμενικά την κατάσταση επί του πεδίου, η επιδημία θα μπορούσε να είχε περιοριστεί στην πηγή της με πολύ λίγους νεκρούς», υποστήριξε χθες ο αμερικανός πρόεδρος.

Εδώ και αρκετές ημέρες, η κυβέρνηση του Τραμπ επικρίνει με σφοδρότητα την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη, καταγγέλλοντας ειδικά το ότι υιοθετεί θέσεις πολύ ευνοϊκές, κατ’ αυτήν, έναντι του Πεκίνου.

Ο αμερικανός πρόεδρος στηλιτεύει το ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως το κλείσιμο των συνόρων, συνάντησαν «σθεναρή αντίσταση» από πλευράς ΠΟΫ, τη στιγμή που «συνέχιζε να επαινεί τους κινέζους ηγέτες για την ‘προθυμία τους να μοιραστούν πληροφορίες’».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο διεμήνυσε εξάλλου χθες ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν για να προωθηθεί «ριζοσπαστική αλλαγή» στη λειτουργία του διεθνούς οργανισμού.

«Στο παρελθόν, ο ΠΟΫ έκανε τη δουλειά του. Δυστυχώς, αυτή τη φορά, δεν έκανε το καλύτερο που μπορούσε, και (...) θα ασκήσουμε πίεση για να αλλάξει ριζοσπαστικά», είπε.