Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: “ δεν θα πετά ούτε κουνούπι” την Κυριακή του Πάσχα (βίντεο)

Τι λέει ο συνδικαλιστής αστυνομικός για τις εντολές αναφορικά με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.