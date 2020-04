Κόσμος

Κορονοϊός: νέα “έκρηξη” των θανάτων στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν κράτησε πολύ η πτωτική τάση που καταγραφόταν σε ότι αφορά τα θύματα της πανδημίας.

Έπειτα από δύο ημέρες που διαπιστωνόταν πτωτική τάση, οι ΗΠΑ κατέγραψαν την Τρίτη νέο θλιβερό ρεκόρ, με πάνω από 2.200 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, τον πιο βαρύ απολογισμό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ενώ ο αριθμός των θυμάτων της ασθένειας COVID-19 είχε υποχωρήσει περί τους 1.500 τόσο την Κυριακή, όσο και τη Δευτέρα, χθες Τρίτη στις ΗΠΑ διαπιστώθηκαν 2.228 νέοι θάνατοι ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς. Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του SARS-CoV-2 έφθασε έτσι τα 25.757 στη χώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων μέσα σε ένα 24ωρο (2.108) είχε καταγραφεί την Παρασκευή στις ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ έγιναν η χώρα του κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με τον απολογισμό να γίνεται βαρύτερος από αυτούς στην Ιταλία (πάνω από 21.000 νεκροί), στην Ισπανία (πάνω από 18.000) και στη Γαλλία (πάνω από 17.500), κράτη πάντως με πολύ μικρότερους πληθυσμούς.

Από τα τέλη Μαρτίου, οι ΗΠΑ είναι επίσης η χώρα του κόσμου με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τη Δευτέρα ξεπεράστηκε το όριο των 600.000 διαγνωσμένων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2. Έχουν γίνει περίπου 3 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις στη χώρα.

Επίκεντρο της επιδημίας στην αμερικανική επικράτεια συνεχίζει να είναι η Νέα Υόρκη, όπου πάντως μοιάζουν να επαληθεύονται οι εκτιμήσεις περί επιβράδυνσης της εξάπλωσης: οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σημειώνουν πτώση.

Για «αχτίδες φωτός» μίλησε χθες στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που σύστησε για την αντιμετώπιση της κρίσης ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόβλεψη για τον αριθμό των νεκρών στις ΗΠΑ, κατά το μοντέλο στο οποίο γίνονται αναφορές συχνότερα (του Institute for Health Metrics and Evaluation, ή IHME) και το οποίο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η κατάσταση στην Κίνα και στην Ευρώπη, είναι πως θα ανέλθουν γύρω στους 70.000 σε αυτό το πρώτο κύμα της πανδημίας.