Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: καραντίνα κάθε τρεις μήνες, στο κακό σενάριο για τον κορονοϊό (βίντεο)

Για πολλά κύματα της επιδημίας προειδοποιεί ο Καθηγητής, τονίζοντας ότι η κατάσταση σήμερα επιτρέπει να ειμαιστε αισιόδοξοι, αλλα δεν επιτρέπει εφησυχασμό.