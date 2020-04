Κοινωνία

Ιερόθεος στον ΑΝΤ1: δεν είναι υπό διωγμό η Εκκλησία, αλλά ο κορονοϊός (βίντεο)

“Ράπισμα” του εκπροσώπου Τύπου της ΔΙΣ για τον ιερέα στο Κουκάκι που προσέφερε την Θεία Κοινωνία από την πίσω πόρτα του ναού.

«Αδειάζει» τον ιερέα του ναού στο Κουκάκι, ο οποίος κοινώνησε πιστούς από την πίσω πόρτα της εκκλησίας, την Κυριακή των Βαΐων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Σεβασμιώτατος είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες διαχρονικά για το ποιοι και πως μπορούν να κοινωνήσουν, λέγοντας ότι είναι όσοι συμμετέχουν στην λειτουργία και στο τέλος αυτής λαμβάνουν την Θεία Μετάληψη ή είναι κλινήρεις κατ΄ οίκον και τους οποίους μπορεί να επισκεφθεί ο ιερέας για να τους κοινωνήσει, ουσιαστικά καταδικάζοντας την πράξη του κληρικού να προσφέρει από την πίσω πόρτα της Εκκλησίας την Θεία Κοινωνία σε πιστούς που του το ζήτησαν.

Ο Μητροπολίτης τόνισε προς όλους ότι είναι σαφές ότι οι περιορισμοί αφορούν την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι υπο διωγμόν η Εκκλησία, αλλά ο κορονοϊός, επαναλαμβάνοντας την θέση της Εκκλησίας ότι δεν τίθεται υπό συζήτηση ότι έχει να κάνει με την Θεία Μετάληψη.

Σε ότι αφορά τους κλειστούς ναούς, ο κ. Ιερόθεος είπε ότι αποτελούν πληγή για τους κληρικούς και τους πιστούς, προτρέποντας όλους να προσευχηθούν από τα σπίτια τους.